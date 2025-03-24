Премьер Гренландии возмутился визитом делегации США во главе с женой вице-президента

Премьер автономного датского острова Гренландия Муте Буруп Эгеде возмутился запланированным приездом американской делегации с советником нацбезопасности Майком Уолтцем и женой вице-президента Джей Ди Вэнса – Ушей Вэнс.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в воскресенье в комментарии гренландскому Sermitsiaq.

Эгеде сказал, что визит в нынешних обстоятельствах выглядит как провокация.

"Мы сейчас в ситуации, когда это никак нельзя назвать невинным визитом жены политика. Что советник по нацбезопасности будет делать в Гренландии? Единственная цель – продемонстрировать силу, и само его присутствие в Гренландии явно должно работать на веру американцев в миссию Трампа, и давление после этого возрастет", – заявил Муте Буруп Эгеде.

Он также выразил разочарование недостаточной поддержкой со стороны других демократических стран на фоне посягательств Трампа на Гренландию.

"До недавнего времени мы могли полностью доверять американцам, это были наши союзники и друзья, с которыми мы любили тесно работать... Но приходится признать, что эти времена прошли, потому что новое руководство США целиком и полностью безразлично к тому, за что мы раньше выступали вместе. Они сейчас хотят лишь взять под контроль нашу страну через наши головы", – заявил премьер.

"И то, что другие наши союзники из международного сообщества будто спрятались в угол и чуть ли не шепотом говорят, что поддерживают нас, не имеет влияния. Если они не будут громко говорить о том, что США угрожают Гренландии, ситуация будет ежедневно обостряться", – добавил он.

Напомним, 13 марта во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

После этого сотни гренландцев вышли на улицы в знак протеста. Около 800 человек прошли по улицам города Нуук с флагами Гренландии и с плакатами: "Заставьте Америку уйти", "Мы не продаемся".

21 марта писали, что в Гренландии фиксируют увеличение туристов на фоне резонансных заявлений Трампа, а также открытия нового международного аэропорта в столице Нуук.

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия.