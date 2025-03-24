ЗМІ: Трампа дратують взаємні атаки РФ та України, попри його "миротворчі" зусилля

Американський президент Дональд Трамп злиться через те, що Росія та Україна продовжують взаємні ракетно-дронові атаки, попри його "миротворчі" зусилля.

Про це пише The Telegraph із посиланням на інформацію від близьких до Трампа співрозмовників, передає "Європейська правда".

Співрозмовники газети, близькі Трампа, повідомили в неділю, 23 березня, ввечері, що він готовий чекати на хорошу угоду щодо припинення вогню.

Водночас деякі з них сказали, що він все більше злиться через продовження ракетних обстрілів і атак з безпілотників.

"Він буде розчарований, якщо вони [Україна і Росія] продовжать бомбити інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енергетики", – сказала одна людина, близька до адміністрації.

Також газета цитує "найближчий до президента". Вони стверджують, що у Білому домі зберігається спокійна атмосфера і радять "довіритися процесу".

Зазначимо, лише у ніч проти 24 березня росіяни атакували Україну 99-ма ударними дронами типу "шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів; 93 дрони не долетіли до цілі.

Нагадаємо, 18 березня Трамп та очільник Кремля понад дві години розмовляли телефоном. Трамп заявив, що тоді домовився з Путіним про негайне припинення вогню на всіх об’єктах енергетики та інфраструктури.

23 березня в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація. В МЗС України розповідали, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

За підсумками перемовин очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив, що розмова з американською делегацією у Саудівській Аравії була "продуктивною і сфокусованою", не вдаючися у деталі.