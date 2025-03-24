СМИ: Трампа раздражают взаимные атаки РФ и Украины, несмотря на его "миротворческие" усилия

Американский президент Дональд Трамп злится из-за того, что Россия и Украина продолжают взаимные ракетно-дронные атаки, несмотря на его "миротворческие" усилия.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на информацию от близких к Трампу собеседников, передает "Европейская правда".

Собеседники газеты, близкие Трампа, сообщили в воскресенье, 23 марта, вечером, что он готов ждать хорошего соглашения о прекращении огня.

В то же время некоторые из них сказали, что он все больше злится из-за продолжения ракетных обстрелов и атак с беспилотников.

"Он будет разочарован, если они [Украина и Россия] продолжат бомбить инфраструктуру, объекты инфраструктуры и энергетики", – сказал один человек, близкий к администрации.

Также газета цитирует "ближайших к президенту". Они утверждают, что в Белом доме сохраняется спокойная атмосфера и советуют "довериться процессу".

Отметим, только в ночь на 24 марта россияне атаковали Украину 99-ю ударными дронами типа "шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов; 93 дрона не долетели до цели.

Напомним, 18 марта Трамп и глава Кремля более двух часов разговаривали по телефону. Трамп заявил, что тогда договорился с Путиным о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры.

23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация. В МИД Украины рассказывали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

По итогам переговоров глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что разговор с американской делегацией в Саудовской Аравии был "продуктивным и сфокусированным", не вдаваясь в детали.