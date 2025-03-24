Єврокомісія ще не надала Раді ЄС пропозиції про "торговельний безвіз" з Україною

Європейська комісія ще не надала Раді ЄС пропозиції щодо нового формату торговельних стосунків з Україною після того, як 5 червня 2015 року завершиться так званий "торговельний безвіз" з Україною – призупинення дії ввізних мит та квот на український експорт до ЄС.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у понеділок, 24 березня, перед початком засідання Ради ЄС з питань сільського господарства у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Секерський зауважив, що підготовка пропозицій щодо встановлення пільгових умов двосторонньої торгівлі є прерогативою Єврокомісії, і наразі в Раді ЄС чекають на відповідний документ щодо подальших торговельних відносин з Україною.

"Європейська комісія відповідає за питання торгівлі з точки зору розподілу компетенцій. Ми чекаємо на позицію і пропозицію Єврокомісії щодо умов подальшої торгівлі, подальшої лібералізації торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом", – заявив Чеслав Секерський.

Він зауважив, що на поточному засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства це питання не планується обговорювати.

Секерський повідомив, що 20 березня "зустрічався з міністром аграрної політики України (Миколою Ковалем). Нас супроводжували представники асоціацій, об'єднань та сільськогосподарських організацій, щоб дискусія була повноцінною та щоб ми могли дійти згоди".

"Ми чекаємо на пропозицію Єврокомісії", – наголосив він.

Нагадаємо, що 13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік – до 5 червня 2025 року.

Щодо подальшого формату торговельних відносин України з Євросоюзом, були встановлені попередні домовленості, що умови безмитної торгівлі будуть інтегровані в Угоду про асоціацію з ЄС.

У лютому 2025 року перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко на спільному засіданні Єврокомісії та кабінету міністрів України заявила, що перша задача України у 2025 році – це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі з ЄС відповідно до ст. 29 Угоди про асоціацію.

У лютому 2025 року міністри АПК Угорщини, Болгарії, Румунії, Словаччини закликали ввести довоєнні квоти на агроімпорт з України.

Для глибшого розуміння перемовних процесів читайте минулорічну статтю Юрія Панченка Прецедент проти України: чим небезпечні нові умови торгівлі з Євросоюзом.