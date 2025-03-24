Еврокомиссия еще не предоставила Совету ЕС предложения о "торговом безвизе" с Украиной

Европейская комиссия еще не предоставила Совету ЕС предложения относительно нового формата торговых отношений с Украиной после того, как 5 июня 2015 года завершится так называемый "торговый безвиз" с Украиной – приостановление действия ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в понедельник, 24 марта, перед началом заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Секерский отметил, что подготовка предложений по установлению льготных условий двусторонней торговли является прерогативой Еврокомиссии, и сейчас в Совете ЕС ждут соответствующий документ относительно дальнейших торговых отношений с Украиной.

"Европейская комиссия отвечает за вопросы торговли с точки зрения распределения компетенций. Мы ждем позицию и предложение Еврокомиссии относительно условий дальнейшей торговли, дальнейшей либерализации торговых отношений между Украиной и Европейским Союзом", – заявил Чеслав Секерский.

Он отметил, что на текущем заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства этот вопрос не планируется обсуждать.

Секерский сообщил, что 20 марта "встречался с министром аграрной политики Украины (Николаем Ковалем). Нас сопровождали представители ассоциаций, объединений и сельскохозяйственных организаций, чтобы дискуссия была полноценной и чтобы мы могли прийти к согласию".

"Мы ждем предложение Еврокомиссии", – подчеркнул он.

Напомним, что 13 мая 2024 года Совет ЕС после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год – до 5 июня 2025 года.

Относительно дальнейшего формата торговых отношений Украины с Евросоюзом были установлены предварительные договоренности, что условия беспошлинной торговли будут интегрированы в Соглашение об ассоциации с ЕС.

В феврале 2025 года первый вице-премьер Юлия Свириденко на совместном заседании Еврокомиссии и кабинета министров Украины заявила, что первая задача Украины в 2025 году – это завершить консультации по либерализации торговли с ЕС в соответствии со ст. 29 Соглашения об ассоциации.

В феврале 2025 года министры АПК Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии призвали ввести довоенные квоты на агроимпорт из Украины.

Для более глубокого понимания переговорных процессов читайте прошлогоднюю статью Юрия Панченко Прецедент против Украины: чем опасны новые условия торговли с Евросоюзом.