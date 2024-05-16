В уряді допускають продовження пільгової торгівлі з ЄС на 2025-2026 роки

Поточний ліберальний режим торгівлі Європейського Союзу з Україною з урахуванням автономних торговельних правил (ATM), найімовірніше, буде продовжено у 2025-2026 роках.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в четвер на організованій Київським міжнародним економічним форумом (КМЕФ, KIEF) дискусії в Києві, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Домовленість така, що за цей рік ми інтегруємо ці умови безмитної торгівлі в Угоду про асоціацію. Ми над цим працюємо. Але, чесно кажучи, я маю відчуття, що може бути продовжене рішення (про ATM – ред.) у 2025-2026 роках (...) У мене таке відчуття, що це можливо", – сказала вона.

Щодо бачення, якою має бути оптимальна торговельна рамка з Європою, віцепрем'єрка зазначила, що це "повна торговельна лібералізація з будь-якими умовами".

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"Тобто зараз ми маємо усвідомлювати, що ми продовжили повну торговельну лібералізацію з умовами, з застереженнями. (...) Тому це повна торговельна лібералізація в будь-якій формі", – зазначила вона.

"У формі одностороннього рішення, у формі угоди про асоціацію. Ніхто точно не повернеться до старих умов торгівлі до початку повномасштабної війни або до рішення АТМ. Тобто це повна торговельна лібералізація на весь період до вступу до Європейського Союзу", – резюмувала Стефанішина.

За її словами, це зумовлено тим, що якщо Україна відступить від чинних умов торговельної угоди, це означатиме відкриття перемовин "з нуля" і в частині членства.

Україна має зберегти повну торговельну лібералізацію до членства в ЄС будь-якими зусиллями, і з будь-якими застереженнями, наголосила віцепрем'єрка.

13 травня Рада Євросоюзу після тривалого та напруженого переговорного процесу нарешті схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік.

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