Президент Литви пропонує спрямувати частину прибутку центробанку на оборону

З метою забезпечення 5-6% ВВП на оборону до 2030 року, президент Литви Гітанас Науседа пропонує збільшити відрахування від прибутку Центробанку до бюджету і значну частину цієї суми спрямувати безпосередньо до Фонду державної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Президент внесе до Сейму відповідні поправки до законів про Центробанк Литви та Фонд державної оборони, повідомив Офіс президента в понеділок.

"Одним із таких заходів (щодо фінансування оборони) є зміна формули розрахунку відрахувань від прибутку Центробанку Литви до держбюджету. Незважаючи на те, що один захід сам по собі не створить великого бюджетного джерела, комплекс заходів разом зі зростанням вітчизняної економіки та збільшенням надходжень до держбюджету допоможе досягти цілей національної безпеки Литви", – цитується в повідомленні президент Литви.

У разі ухвалення поправок, щорічно всі відрахування від прибутку Центробанку Литви, які залишилися після виділення необхідної їхньої частини на капітал Центробанку, будуть надходити до державного бюджету.

Для цього пропонується відмовитися від положення про виділення як відрахування до державного бюджету до 70% розрахованого середнього значення прибутку Центробанку за останні три фінансові роки, що закінчилися.

У такому разі до Фонду державної оборони перераховуватиметься частина відрахувань від прибутку Центробанку, що перевищує 14 млн євро. Цю фінансову межу визначено з урахуванням відрахування від прибутку, перерахованого Центробанком до держбюджету в попередньому періоді.

За словами Офісу президента, пропоновані президентом законопроєкти є частиною можливих джерел фінансування згідно з рішенням Держради оборони щодо формування національної дивізії та всього критичного армійського операційного потенціалу у 2026-2030 роках.

Законопроєкти, що вносяться президентом до Сейму, були підготовлені після консультацій з Центробанком і отримання висновку Європейського центрального банку.

У середині січня Державна рада оборони Литви вирішила, що країна має витрачати на оборону від 5 до 6% свого ВВП, або близько 12 мільярдів євро протягом наступних п'яти років.

Литва прагне залучити додаткові кошти для створення національної дивізії у складі своїх збройних сил до 2030 року, щоб підготуватися до прийому запланованої німецької бригади. Очікується, що частина коштів надійде від економічного зростання, запозичень і податкових коригувань.