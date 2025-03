Сибіга: будь-яка дипломатія з РФ має бути підкріплена військовою силою і тиском

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив після російського удару по Сумах, що будь-яка дипломатія з Росією має бути підкріплена військовою силою, санкціями і тиском.

Про це міністр написав у соцмережі Х в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Москва, заявив Сибіга, говорить про мир, а сама завдає жорстоких ударів по густонаселених житлових кварталах у великих українських містах.

"Кілька годин тому в результаті чергового жахливого російського бомбардування центру міста Суми були поранені десятки мирних жителів, в тому числі багато дітей. Замість того, щоб робити порожні заяви про мир, Росія повинна припинити бомбардування наших міст і припинити війну проти цивільного населення", – наголосив глава МЗС.

Moscow speaks of peace while carrying out brutal strikes on densely populated residential areas in major Ukrainian cities.



A few hours ago, another horrific Russian bombing of Sumy's city center injured dozens civilians, including many children.



Instead of making hollow…