Сибіга: будь-яка дипломатія з РФ має бути підкріплена військовою силою і тиском

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив після російського удару по Сумах, що будь-яка дипломатія з Росією має бути підкріплена військовою силою, санкціями і тиском.

Про це міністр написав у соцмережі Х в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Москва, заявив Сибіга, говорить про мир, а сама завдає жорстоких ударів по густонаселених житлових кварталах у великих українських містах.

"Кілька годин тому в результаті чергового жахливого російського бомбардування центру міста Суми були поранені десятки мирних жителів, в тому числі багато дітей. Замість того, щоб робити порожні заяви про мир, Росія повинна припинити бомбардування наших міст і припинити війну проти цивільного населення", – наголосив глава МЗС.

Moscow speaks of peace while carrying out brutal strikes on densely populated residential areas in major Ukrainian cities.



A few hours ago, another horrific Russian bombing of Sumy's city center injured dozens civilians, including many children.



Instead of making hollow… pic.twitter.com/WLAhFZbDnJ – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 24, 2025

Будь-яка дипломатія з Москвою, додав він, має бути підкріплена військовою силою, санкціями і тиском.

Російські окупаційні війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по місту Суми. Було пошкоджено кілька багатоповерхівок та школа. За попередніми даними, постраждали 65 людей.

24 березня у Саудівській Аравії проходять перемовини американської та російської делегацій. У Кремлі розповіли, що у центрі обговорень – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

За даними ЗМІ, після завершення перемовин американців з росіянами, американська та українська делегації проведуть ще один раунд переговорів.

Перед цим 23 березня в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.