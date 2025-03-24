Сибига: любая дипломатия с РФ должна быть подкреплена военной силой и давлением

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил после российского удара по Сумах, что любая дипломатия с Россией должна быть подкреплена военной силой, санкциями и давлением.

Об этом министр написал в соцсети Х в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Москва, заявил Сибига, говорит о мире, а сама наносит жестокие удары по густонаселенным жилым кварталам в крупных украинских городах.

"Несколько часов назад в результате очередной ужасной российской бомбардировки центра города Сумы были ранены десятки мирных жителей, в том числе много детей. Вместо того чтобы делать пустые заявления о мире, Россия должна прекратить бомбардировки наших городов и прекратить войну против гражданского населения", – подчеркнул глава МИД.

Moscow speaks of peace while carrying out brutal strikes on densely populated residential areas in major Ukrainian cities.



A few hours ago, another horrific Russian bombing of Sumy's city center injured dozens civilians, including many children.



Instead of making hollow… pic.twitter.com/WLAhFZbDnJ – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 24, 2025

Любая дипломатия с Москвой, добавил он, должна быть подкреплена военной силой, санкциями и давлением.

Российские оккупационные войска днем 24 марта нанесли ракетный удар по городу Сумы. Были повреждены несколько многоэтажек и школа. По предварительным данным, пострадали 65 человек.

24 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и российской делегаций. В Кремле рассказали, что в центре обсуждений – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

По данным СМИ, после завершения переговоров американцев с россиянами, американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров.

Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.