ЗМІ: США та Україна проведуть ще одні переговори після зустрічі Вашингтона з Москвою

Американська та українська делегації проведуть ще один раунд переговорів, після того, як США та Росія завершать свою зустріч у Саудівській Аравії.

Про це Суспільному повідомили співрозмовники, ознайомлені з ходом перемовин, пише "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники, 24 березня після того, як делегації Росії та США завершать свою зустріч, Україна та США проведуть ще один раунд переговорів.

Також за даними співрозмовників, на зустрічі представників Росії та США розглядатимуть узгоджені з Україною напередодні напрацювання для припинення вогню.

Предметом обговорення є, зокрема, зупинка ударів по енергетичних об'єктах та цивільній інфраструктурі, а також припинення атак у Чорному морі.

Окрім цього, за словами співрозмовника, українська сторона очікує, що на зустрічі американській делегації вдасться досягти проміжних конструктивних домовленостей з РФ, проте очікування від Росії доволі стримані.

Як відомо, 24 березня у Саудівській Аравії почались перемовини американської та російської делегацій.

У Кремлі розповіли, що у центрі обговорень з американською делегацією, що проходять в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

Перед цим 23 березня в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.

За підсумками перемовин очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив, що розмова з американською делегацією у Саудівській Аравії була "продуктивною і сфокусованою", не вдаючися у деталі.