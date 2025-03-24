У партії Мерца вважають, що дії адміністрації Трампа загрожують безпеці Німеччини

Родеріх Кізеветтер, експерт з питань зовнішньої політики німецької консервативної партії ХДС Фрідріха Мерца, вважає, що Сполучені Штати перейшли на "інший бік" та приступили до переговорів з РФ погано підготовленими.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кізеветтера, дії адміністрації Трампа станом на сьогодні "поставили під загрозу нашу безпеку".

"США Дональда Трампа змінили сторону, поширюють російські наративи, у них все сформульоване Росією і вони йдуть на "переговори" дуже погано підготовленими. Нереалістичне фейкове перемир'я вигідне лише Росії", – переконаний політик, який є провідним діячем партії ХДС, що очолить наступний уряд Німеччини.

Він додав, що Росія не зацікавлена в мирі, але продовжуватиме будувати свої плани щодо розширення своєї війни на Молдову та країни Балтії.

Нагадаємо, останнім часом серед громадян Нідерландів зріс рівень стурбованості війною в Україні у світлі позиції адміністрації Дональда Трампа.

Також повідомляли, що серед німців різко упав інтерес до автомобілів Tesla Ілона Маска, який є близьким соратником Трампа.