Родерих Кизеветтер, эксперт по вопросам внешней политики немецкой консервативной партии ХДС Фридриха Мерца, считает, что Соединенные Штаты перешли на "другую сторону" и приступили к переговорам с РФ плохо подготовленными.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Кизеветтера, действия администрации Трампа на сегодня "поставили под угрозу нашу безопасность".

"США Дональда Трампа изменили сторону, распространяют российские нарративы, у них все сформулировано Россией и они идут на "переговоры" очень плохо подготовленными. Нереалистичное фейковое перемирие выгодно только России", – убежден политик, который является ведущим деятелем партии ХДС, которая возглавит следующее правительство Германии.

Он добавил, что Россия не заинтересована в мире, но будет продолжать строить свои планы по расширению своей войны на Молдову и страны Балтии.

Напомним, в последнее время среди граждан Нидерландов вырос уровень обеспокоенности войной в Украине в свете позиции администрации Дональда Трампа.

Также сообщалось, что среди немцев резко упал интерес к автомобилям Tesla Илона Маска, который является близким соратником Трампа.