В партии Мерца считают, что действия администрации Трампа угрожают безопасности Германии
Родерих Кизеветтер, эксперт по вопросам внешней политики немецкой консервативной партии ХДС Фридриха Мерца, считает, что Соединенные Штаты перешли на "другую сторону" и приступили к переговорам с РФ плохо подготовленными.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
По словам Кизеветтера, действия администрации Трампа на сегодня "поставили под угрозу нашу безопасность".
"США Дональда Трампа изменили сторону, распространяют российские нарративы, у них все сформулировано Россией и они идут на "переговоры" очень плохо подготовленными. Нереалистичное фейковое перемирие выгодно только России", – убежден политик, который является ведущим деятелем партии ХДС, которая возглавит следующее правительство Германии.
Он добавил, что Россия не заинтересована в мире, но будет продолжать строить свои планы по расширению своей войны на Молдову и страны Балтии.
Напомним, в последнее время среди граждан Нидерландов вырос уровень обеспокоенности войной в Украине в свете позиции администрации Дональда Трампа.
Также сообщалось, что среди немцев резко упал интерес к автомобилям Tesla Илона Маска, который является близким соратником Трампа.