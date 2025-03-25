Розвідка Британії назвала удар Сил оборони по "Енгельсу" РФ найуспішнішим за 2025 рік

Розвідка Великої Британії проаналізувала успішний удар українських Сил оборони по російській авіабазі стратегічної авіації "Енгельс-2" у Саратовській області РФ у ніч проти 20 березня.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на аналіз від 25 березня.

Розвідники Великої Британії зазначили, що у ніч проти 20 березня українські Сили оборони здійснили атаку з безпілотного літального апарату на склад боєприпасів, розташований на російській авіабазі стратегічної авіації "Енгельс-2".

Майже напевно, що на території, яка зазнала удару, зберігається ціла низка авіаційних боєприпасів, що використовуються проти України, зазначили британські розвідники.

В огляді допускають, що значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі.

"Російські літаки, найімовірніше, були розосереджені по навколишніх аеродромах, що стало стандартною практикою у відповідь на українські операції із завдання глибоких ударів", – зазначили розвідники.

Також у Великій Британії наголосили, що цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025.

Як інформував співрозмовник ЗМІ у Генеральному штабі ЗСУ, вибухи на аеродромі "Енгельс-2" стали результатом спільної роботи Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За його словами, внаслідок успішної атаки дронів СБУ та ССО в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Нещодавно у розвідці Британії зазначали, що збройні сили Росії, ймовірно, втратили приблизно 900 тисяч військових убитими та пораненими з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Також британська розвідка проаналізувала стан російської армії станом на третій рік повномасштабної війни проти України та розповіла про її втрати.