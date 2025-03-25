Разведка Британии назвала удар Сил обороны по "Энгельсу" РФ самым успешным за 2025 год

Разведка Великобритании проанализировала успешный удар украинских Сил обороны по российской авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2" в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на анализ от 25 марта.

Разведчики Великобритании отметили, что в ночь на 20 марта украинские Силы обороны совершили атаку с беспилотного летательного аппарата на склад боеприпасов, расположенный на российской авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2".

Почти наверняка, что на территории, которая подверглась удару, хранится целый ряд авиационных боеприпасов, используемых против Украины, отметили британские разведчики.

В анализе допускают, что значительные потери, вероятно, нарушат проведение ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе.

"Российские самолеты, скорее всего, были рассредоточены по окружающим аэродромам, что стало стандартной практикой в ответ на украинские операции по нанесению глубоких ударов", – отметили разведчики.

Также в Великобритании отметили, что этот удар является самой успешной атакой Украины на российский склад боеприпасов в 2025 году.

Как информировал собеседник СМИ в Генеральном штабе ВСУ, взрывы на аэродроме "Энгельс-2" стали результатом совместной работы Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ.

По его словам, в результате успешной атаки дронов СБУ и ССО в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов.

Недавно в разведке Британии отмечали, что вооруженные силы России, вероятно, потеряли примерно 900 тысяч военных убитыми и ранеными с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Также британская разведка проанализировала состояние российской армии по состоянию на третий год полномасштабной войны против Украины и рассказала о ее потерях.