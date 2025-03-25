Прем'єр Чехії звинуватив лідера передвиборчих перегонів у допомозі Путіну

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у вівторок звинуватив лідера парламентських виборів, популіста Андрея Бабіша у допомозі главі Росії Владіміру Путіну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Нинішня чеська урядова коаліція, що складається з чотирьох партій на чолі з Фіалою, була одним з найближчих союзників України в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії – але все може змінитися після виборів цієї осені.

"Бабіш проти цієї ініціативи щодо боєприпасів, проти витрат на оборону, він говорить про мир без жодних умов", – сказав Фіала, лідер консервативної Громадянської демократичної партії (ODS).

"Він допомагає Владіміру Путіну, це чітко видно", – додав він.

Фіала також заявив, що чеська ініціатива щодо боєприпасів, створена з метою збору пожертв від країн-союзників для співфінансування закупівлі боєприпасів для України у виробників з усього світу, може опинитися в небезпеці, якщо уряд зміниться.

Згідно з опитуваннями, проведеними дослідницьким інститутом STEM, колишній прем'єр-міністр Бабіш лідирує в опитуваннях з 33%, а коаліція Фіали SPOLU ледве набирає 17%.

Бабіш, лідер популістської партії ANO, повторює риторику лідерів Віктора Орбана в Угорщині та Роберта Фіцо у Словаччині, наполягаючи на тому, що справжнім вирішенням російської війни в Україні є дипломатія, а не надсилання подальшої зброї.

Водночас Бабіш очікує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закінчить війну до того, як його уряд потенційно може прийти до влади.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна готова взяти участь в іноземній місії, яка відправить війська в Україну у разі потенційного укладення мирної угоди.

Він вказав на країни з так званої "коаліції рішучих", коли говорив про компоненти гарантій безпеки для України.