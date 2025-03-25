Премьер Чехии обвинил лидера предвыборной гонки в помощи Путину

Премьер-министр Чехии Петр Фиала во вторник обвинил лидера парламентских выборов, популиста Андрея Бабиша в помощи главе России Владимиру Путину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Нынешняя чешская правительственная коалиция, состоящая из четырех партий во главе с Фиалой, была одним из ближайших союзников Украины в ее борьбе против полномасштабного вторжения России – но все может измениться после выборов этой осенью.

"Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без всяких условий", – сказал Фиала, лидер консервативной Гражданской демократической партии (ODS).

"Он помогает Владимиру Путину, это четко видно", – добавил он.

Фиала также заявил, что чешская инициатива по боеприпасам, созданная с целью сбора пожертвований от стран-союзников для софинансирования закупки боеприпасов для Украины у производителей со всего мира, может оказаться в опасности, если правительство изменится.

Согласно опросам, проведенным исследовательским институтом STEM, бывший премьер-министр Бабиш лидирует в опросах с 33%, а коалиция Фиалы SPOLU едва набирает 17%.

Бабиш, лидер популистской партии ANO, повторяет риторику лидеров Виктора Орбана в Венгрии и Роберта Фицо в Словакии, настаивая на том, что настоящим решением российской войны в Украине является дипломатия, а не отправка дальнейшего оружия.

В то же время Бабиш ожидает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп закончит войну до того, как его правительство потенциально может прийти к власти.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна готова принять участие в иностранной миссии, которая отправит войска в Украину в случае потенциального заключения мирного соглашения.

Он указал на страны из так называемой "коалиции решительных", когда говорил о компонентах гарантий безопасности для Украины.