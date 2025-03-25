Глава Євроради: для РФ кордон України – лінія на мапі, вона не поважатиме і наші кордони

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європа повинна мати всі засоби для захисту від військової агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на заході Центру європейської політики в Брюсселі.

Кошта наголосив, що мир без оборони – це ілюзія.

"Якщо Росія вважає, що кордони України – це просто лінія на карті, чому вона повинна поважати кордони будь-якої іншої країни?", – сказав він.

Президент Ради закликав до посилення європейської складової НАТО.

"Зараз очевидно, що найкращий спосіб захистити наш трансатлантичний альянс – це зміцнити європейську складову НАТО, стати більш автономною, більш суверенною, менш залежною від інших, а саме від Сполучених Штатів", – сказав він.

Європа різко збільшує витрати на оборону через занепокоєння тим, що Сполучені Штати, які гарантували безпеку Європи з кінця Другої світової війни, більше не прагнуть цього робити, переключивши свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон.

Як повідомлялося, більше ніж половина європейців з восьми найбільших держав Європейського Союзу, а також з Данії вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи"

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