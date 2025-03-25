Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европа должна иметь все средства для защиты от военной агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Кошта отметил, что мир без обороны – это иллюзия.

"Если Россия считает, что границы Украины – это просто линия на карте, почему она должна уважать границы любой другой страны?", – сказал он на мероприятии Центра европейской политики в Брюсселе.

Президент Рады призвал к усилению европейской составляющей НАТО.

"Сейчас очевидно, что лучший способ защитить наш трансатлантический альянс – это укрепить европейскую составляющую НАТО, стать более автономной, более суверенной, менее зависимой от других, а именно от Соединенных Штатов", – сказал он.

Европа резко увеличивает расходы на оборону из-за беспокойства тем, что Соединенные Штаты, которые гарантировали безопасность Европы с конца Второй мировой войны, больше не стремятся этого делать, переключив свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

Как сообщалось, более половины европейцев из восьми крупнейших государств Европейского Союза, а также из Дании считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы"

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