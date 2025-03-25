Главу Гагаузии, которая жала руку Путину, задержали в аэропорту Кишинева

Башкана Гагаузии Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева.

Эту информацию телеканалу TV8 подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Молдовы Анжела Старинская, пишет "Европейская правда".

Старинская подтвердила факт задержания Гуцул, но не предоставила подробностей, подчеркнув, что они станут известны завтра.

Молдавский депутат Марина Таубер (которая фигурирует в уголовных расследованиях и находится под западными санкциями) утверждает, что Гуцул собиралась покинуть Молдову и вылететь в Стамбул "по официальным делам".

Таубер утверждает, что у башкана Гагаузии был обратный билет из Турции в Молдову на 30 марта.

Напомним, Евгения Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде.

Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем в ныне неконституционной партии "Шор", с 2019 по 2022 год систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовались для финансирования политической деятельности партии.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Евгения Гуцул после прихода к власти в Гагаузии в 2023 году не раз ездила в Москву и входит в пророссийское объединение молдавской оппозиции "Победа", созданное в Москве.

Против Гуцул ввели санкции в США и Европейском Союзе.