Керівники розвідки США захищають присутність у скандальному чаті Signal

Керівники розвідувальних відомств адміністрації США заявили, що не передавали жодних секретних матеріалів у чаті Signal, про існування якого стало відомо напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Директорка Національної розвідки США Тульсі Габбард і директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф применшили значення інциденту із Signal під час слухань у комітеті з розвідки Сенату.

У своїх свідченнях Реткліфф визнав, що був у чаті, але сказав, що це було "законно", оскільки що додаток Signal був завантажений на його робочому комп'ютері в ЦРУ і був дозволений для робочої комунікації.

Він водночас не відповів на питання, чи було, на його думку, доречно ділитися детальними військовими планами через Signal.

"Я можу засвідчити той факт, що в цьому груповому чаті ніколи не було засекречених або розвідувальних даних", – заявила своєю чергою Габбард.

Директорка Нацрозвідки зазначила, що питання щодо Signal "перебуває на стадії розгляду", ухилившись від уточнення, чи користувалася вона в чаті своїм особистим телефоном чи урядовим.

Обидва посадовці також пообіцяли співпрацювати з розслідуванням, яке має встановити, чи використовували вони Signal або іншу платформу обміну повідомленнями для обговорення секретної інформації.

Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок, 24 березня, розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Представники Білого дому захищали чат, а міністр оборони Піт Гегсет заявив, що "ніхто не надсилав військових планів".

Президент США Дональд Трамп на наступний день після інциденту підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волца, чий контакт випадково додав журналіста до приватного чату, і применшив значення витоку.