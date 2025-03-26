Серед українців, які оформили тимчасовий захист у Норвегії, офіційно працевлаштовані 30% – удвічі більше, ніж рік тому.

Як повідомляє VG, пише "Європейська правда", такі цифри назвала міністерка праці й інтеграції Норвегії Тоньє Бренна під час візиту до Києва.

Посадовиця зазначила, що серед українців з тимчасовим захистом у Норвегії працевлаштовані 30%.

"Частка зайнятості за минулий рік подвоїлася. Крім того, дуже висока участь у різних кваліфікаційних програмах. Майже всі українці у Норвегії зараз або працюють, або проходять кваліфікацію", – зазначила Тоньє Бренна.

Вона згадала також, що всього у Норвегії близько 90 тисяч українців і під час зустрічей у Києві планують говорити зокрема про те, які можливості та навчання їм варто запропонувати, щоб після завершення війни вони були затребувані в Україні.

Міністерку запитали, який запас часу буде в українців з тимчасовим захистом від того моменту, коли буде укладена потенційна мирна угода, до часу, коли дія їхнього статусу для перебування у Норвегії закінчиться.

"Наша мета – надавати їм можливості інтеграції без обмежень, але наразі ми не можемо сказати, скільки ще будуть діяти дозволи на проживання. Українці у Норвегії висловлюють дуже велику вдячність за те, як ми їх прийняли", – зазначила Тоньє Бренна.

Міністерка прибула до Києва 26 березня разом з очільником МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде, це перший її візит в Україну.

На початку березня у Норвегії домовились цьогоріч збільшити допомогу Україні до майже 8 млрд доларів.

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