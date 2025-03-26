Среди украинцев, которые оформили временную защиту в Норвегии, официально трудоустроены 30% – вдвое больше, чем год назад.

Как сообщает VG, пишет "Европейская правда", такие цифры назвала министр труда и интеграции Норвегии Тонье Бренна во время визита в Киев.

Министр отметила, что среди украинцев с временной защитой в Норвегии трудоустроены 30%.

"Доля занятости за прошлый год удвоилась. Кроме того, очень высокое участие в различных квалификационных программах. Почти все украинцы в Норвегии сейчас или работают, или проходят квалификацию", – отметила Тонье Бренна.

Она вспомнила также, что всего в Норвегии около 90 тысяч украинцев и во время встреч в Киеве планируют говорить в частности о том, какие возможности и обучение им стоит предложить, чтобы после завершения войны они были востребованы в Украине.

Министра спросили, какой запас времени будет у украинцев с временной защитой от того момента, когда будет заключено потенциальное мирное соглашение, до времени, когда действие их статуса для пребывания в Норвегии закончится.

"Наша цель – предоставлять им возможности интеграции без ограничений, но пока мы не можем сказать, сколько еще будут действовать разрешения на проживание. Украинцы в Норвегии выражают очень большую благодарность за то, как мы их приняли", – отметила Тонье Бренна.

Министр прибыла в Киев 26 марта вместе с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде, это первый ее визит в Украину.

В начале марта в Норвегии договорились в этом году увеличить помощь Украине до почти 8 млрд долларов.

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