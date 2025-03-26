До Києва прибули очільник МЗС та міністерка праці й інтеграції Норвегії

У Києві перебувають з візитом міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, а також міністерка з праці та інтеграції Тоньє Бренна.

Про це повідомляє VG, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, норвезькі міністри прибули до Києва вранці 26 березня.

"Ми приїхали до Києва у дуже важливий час для України. Війна йде дуже інтенсивними темпами, обидві сторони готують собі позицію для перемовин, що можуть прокласти шлях до мирних переговорів", – зазначив Еспен Барт Ейде.

МЗС Норвегії/Х

Він зазначив, що слід починати будувати плани на повоєнний час вже зараз.

"Норвезька підтримка має бути довгостроковою, і думаю, важливо планувати, як ми потім продовжимо підтримувати Україну. Сподіваюся, одного дня це буде щось інше, ніж велетенські обсяги боєприпасів", – сказав глава МЗС.

Для міністерки праці й інтеграції це перший візит в Україну, він пов’язаний з планами обговорити підготовку до того моменту, коли українці з тимчасовим захистом у Норвегії зможуть повертатись додому.

"Для мене це про розуміння потреб. Ми хочемо, щоб 90 тисяч українців у Норвегії були найкращим чином підготовлені для того, щоб повернутися у свою країну, яка колись буде відбудована", – прокоментувала Тоньє Бренна.

"Ми хочемо, щоб ті, хто зараз навчається, завершив навчання. Українська молодь у Норвегії повинна мати можливість використати цей час, щоб покращити свої навички – і так, щоб це відповідало потребам України. Ми обговоримо з українськими урядовцями, що буде потрібно країні для функціонального суспільства після років війни", – пояснила міністерка.

Нагадаємо, минулого тижня – 20 березня – президент України Володимир Зеленський був з візитом у Норвегії, куди він вирушив після майже двох днів у Гельсінкі.

В середині місяця міністри оборони країн Північної Європи мали зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим у Гельсінкі.

На початку березня у Норвегії домовились цьогоріч збільшити допомогу Україні до майже 8 млрд доларів.

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