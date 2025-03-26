СМИ: В ЕС критикуют стиль работы Каллас и слишком ястребиную позицию в отношении РФ

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас столкнулась с критикой в первые месяцы своей работы – ее обвиняют в слишком агрессивных высказываниях против России и конфронтации с администрацией Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и должностных лиц ЕС.

Проблемы Каи Каллас начались в первый же день ее пребывания в должности. Она находилась с визитом в Киеве, когда сделала сообщение: "Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну" против России.

Некоторые чиновники ЕС заявили, что испытывают беспокойство из-за того, что глава Европейской службы внешних дел, которая работает в должности менее одного дня, почувствовала себя свободной выйти за рамки того, что они считали устоявшимися формулировками.

"Она (Каллас) до сих пор ведет себя как премьер-министр", – сказал один дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить внутреннюю динамику сообщества.

Вышеупомянутый дипломат и девять других дипломатов и должностных лиц ЕС указали на то, что они считают рядом ошибок, допущенных Каллас в течение первых нескольких месяцев пребывания в должности, начиная от выдвижения трудных предложений без поддержки и заканчивая вольнодумством во внешнеполитических заявлениях.

Когда Каллас взялась за работу, требуя от стран ЕС предоставления большей военной помощи Украине, некоторые дипломаты выразили недовольство ее стилем руководства, жалуясь на то, что они назвали отсутствием консультаций по деликатным вопросам.

В частности, "ЕвроПравда" писала о нареканиях некоторых государств-членов тем, что Каллас выдвинула свой многомиллиардный план помощи Украине без предварительных консультаций.

Беспокойство некоторых дипломатов только возросли, в том числе из-за ястребиной позиции Каллас по России, из-за которой она разошлась с Испанией и Италией, которые не разделяют ее оценки Москвы как неизбежной угрозы для ЕС.

"Если послушать ее, то создается впечатление, что мы находимся в состоянии войны с Россией, а это не является позицией ЕС", – пожаловался один из чиновников ЕС.

Представитель внешнеполитической службы ЕС преуменьшил критику, заявив, что страны-члены выбрали Каллас, потому что им нужен был лидер военного времени.

Издание также упоминает о срыве встречи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио, который в последнюю минуту отменил встречу в Вашингтоне.

Пятый дипломат и бывший высокопоставленный чиновник ЕС согласились, что Каллас не подготовила должным образом основу для встречи, не предложив американской стороне четких результатов.

Затем произошла печально известная ссора в Овальном кабинете. На фоне общего шока от злобы, направленной на Зеленского, Каллас написала в X, что "свободный мир нуждается в новом лидере" – комментарий, который, возможно, отвечал настроениям возмущения во многих частях Европы, но также разозлил страны, которые твердо стоят на позиции сохранения моста с Белым домом Трампа.

Некоторые из дипломатов признают, что оценивать действия Каллас на новой должности еще рано. Кроме того, она имеет сильную поддержку среди стран Северной Европы, в частности, ее защищает премьер Дании Метте Фредериксен.

Как сообщалось, высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас продолжает обсуждение с государствами-членами ЕС своей инициативы по военной поддержке Украины на 40 млрд евро, и надеется на ее утверждение.

Италия, Франция и Словакия во время подготовки саммита лидеров ЕС 20 марта настояли на более мягкой версии плана Каллас по помощи Украине.