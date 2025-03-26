Норвегія надає майже 90 млн євро на фінансування закупівель газу для України

Норвегія виділяє додатково 1 мільярд норвезьких крон (майже 90 млн євро) на фінансування імпорту газу в Україну, щоб забезпечити адекватне газопостачання для населення, бізнесу та промисловості країни.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду, повідомляє "Європейська правда".

"Більш надійне енергопостачання має важливе значення для стійкості України. Це було однією з тем, які обговорювалися під час візиту президента Зеленського до Норвегії минулого тижня. Існує нагальна потреба у збільшенні фінансування імпорту газу для забезпечення електроенергією та теплом житлових будинків, підприємств та державних установ. Норвегія робить все можливе, щоб задовольнити цю потребу", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Нове фінансування буде спрямоване через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і буде використано для закупівлі газу із західних джерел. Отримувачем газу буде українська державна компанія "Нафтогаз".

Імпортований газ буде використаний для задоволення потреб споживання та збільшення запасів газу на випадок подальших атак на газову інфраструктуру. Фінансування здійснюється в рамках Програми підтримки України Нансена, а 1 мільярд норвезьких крон взято з асигнувань на енергетичний сектор України на 2025 рік.

Подальша міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту енергетичної системи України

"Атаки на українську енергосистему є і були атакою на саму суть українського суспільства. Вони є частиною спроби послабити українську економіку і підірвати довіру українського народу до свого уряду. Ось чому вкрай важливо і стратегічно важливо допомогти зберегти доступ до газу", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, який перебуває з візитом в Україні цього тижня.

Додаткове виділення коштів збільшує загальний внесок Норвегії у закупівлю газу для України з 2022 року до 3,6 мільярда норвезьких крон.

У 2023 році 635 мільйонів норвезьких крон було виділено на закупівлю газу як гарантію. Зараз ці кошти вивільнені і можуть бути використані для збільшення загального внеску. Таким чином, загальна сума угоди тепер становить 1,635 млрд норвезьких крон.

"Ми ще не знаємо, скільки газу Україні потрібно буде імпортувати цього року, але внесок Норвегії дозволить Україні краще протистояти наслідкам нових нападів з боку Росії та зробити необхідну підготовку до наступної зими", – сказав Ейде.

ЄБРР співпрацює з "Нафтогазом" вже кілька років, зокрема, у сфері корпоративного управління. Спрямування коштів через ЄБРР допомагає знизити ризики, такі як ризик корупції та фінансових порушень.

12 березня повідомляли, що Норвегія виділяє 16 млн євро на інфраструктурні й енергоефективні проєкти в низці регіонів України, що поєднані з процесом відбудови.

Перед цим у парламенті Норвегії домовилися про збільшення допомоги Україні на 50 мільярдів норвезьких крон ($4,6 мільярда) до 85 мільярдів норвезьких крон ($7,8 мільярда) у 2025 році.