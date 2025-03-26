Норвегия предоставляет почти 90 млн евро на финансирование закупок газа для Украины

Норвегия выделяет дополнительно 1 миллиард норвежских крон (почти 90 млн евро) на финансирование импорта газа в Украину, чтобы обеспечить адекватное газоснабжение для населения, бизнеса и промышленности страны.

Об этом говорится в сообщении норвежского правительства, сообщает "Европейская правда".

"Более надежное энергоснабжение имеет важное значение для устойчивости Украины. Это было одной из тем, которые обсуждались во время визита президента Зеленского в Норвегию на прошлой неделе. Существует насущная необходимость в увеличении финансирования импорта газа для обеспечения электроэнергией и теплом жилых домов, предприятий и государственных учреждений. Норвегия делает все возможное, чтобы удовлетворить эту потребность", – заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

Новое финансирование будет направлено через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и будет использовано для закупки газа из западных источников. Получателем газа будет украинская государственная компания "Нафтогаз".

Импортируемый газ будет использован для удовлетворения потребностей потребления и увеличения запасов газа на случай дальнейших атак на газовую инфраструктуру. Финансирование осуществляется в рамках Программы поддержки Украины Нансена, а 1 миллиард норвежских крон взято из ассигнований на энергетический сектор Украины на 2025 год.

Дальнейшая международная поддержка имеет решающее значение для защиты энергетической системы Украины

"Атаки на украинскую энергосистему есть и были атакой на саму суть украинского общества. Они являются частью попытки ослабить украинскую экономику и подорвать доверие украинского народа к своему правительству. Вот почему крайне важно и стратегически важно помочь сохранить доступ к газу", – заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, который находится с визитом в Украине на этой неделе.

Дополнительное выделение средств увеличивает общий вклад Норвегии в закупку газа для Украины с 2022 года до 3,6 миллиарда норвежских крон.

В 2023 году 635 миллионов норвежских крон было выделено на закупку газа в качестве гарантии. Сейчас эти средства высвобождены и могут быть использованы для увеличения общего взноса. Таким образом, общая сумма сделки теперь составляет 1,635 млрд норвежских крон.

"Мы еще не знаем, сколько газа Украине нужно будет импортировать в этом году, но вклад Норвегии позволит Украине лучше противостоять последствиям новых нападений со стороны России и сделать необходимую подготовку к следующей зиме", – сказал Эйде.

ЕБРР сотрудничает с "Нафтогазом" уже несколько лет, в частности, в сфере корпоративного управления. Направление средств через ЕБРР помогает снизить риски, такие как риск коррупции и финансовых нарушений.

12 марта сообщалось, что Норвегия выделяет 16 млн евро на инфраструктурные и энергоэффективные проекты в ряде регионов Украины, связанные с процессом восстановления.

Перед этим в парламенте Норвегии договорились об увеличении помощи Украине на 50 миллиардов норвежских крон ($4,6 миллиардов) до 85 миллиардов норвежских крон ($7,8 миллиардов) в 2025 году.