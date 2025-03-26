Президент Польщі підписав закон про призупинення права на притулок

Президент Польщі Анджей Дуда підписав суперечливий закон, який передбачає призупинення права на притулок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Дуда зазначив, що цей закон необхідний для зміцнення безпеки польських кордонів і безпеки поляків.

"Сьогодні я прийняв рішення, що так званий закон про надання притулку, який останнім часом обговорювався в польському суспільно-політичному просторі, набуде чинності. Я підписав цей закон і вважаю, що він необхідний для зміцнення безпеки наших кордонів, для зміцнення безпеки поляків", – заявив Дуда в середу перед вильотом до Риму.

Він додав, що закон створює можливість для уряду запровадити інструменти для обмеження міграції до Польщі, включаючи пошук притулку в Польщі.

Підписати закон нещодавно закликали прем'єр-міністр Дональд Туск, а також віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Уряд планує інформаційну кампанію іноземними мовами, спрямовану на мігрантів у країнах їхнього походження, щоб утримати їх від спроб перетнути кордон.

Будь-яке призупинення права на отримання притулку повинно бути територіально обмежене і обмежене в часі до 60 днів, але потім може бути продовжене шляхом голосування в парламенті.

Польський телеканал TVN24 зазначив, що закон передбачає виняток для неповнолітніх без супроводу дорослих, вагітних жінок і особливо вразливих осіб, які, як і раніше, зможуть просити притулку.

В уряді Польщі раніше анонсували плани посилити патрулювання на польсько-білоруському кордоні через зростаючі гібридні загрози.

22 березня прем’єр-міністр Дональд Туск разом з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем і главою МВС Томашем Сємоняком відвідав ділянку польського кордону із Білоруссю.