Ще одна держава визнала Косово

Президент Кенії Вільям Руто видав прокламацію про визнання незалежності Косова як держави.

Про це оголосила президентка Косова Вйоса Османі, передає "Європейська правда".

Османі заявила, що Приштина "вітає рішення Республіки Кенія визнати Косово як незалежну і суверенну державу", та уточнила, що косовська сторона отримала відповідну прокламацію.

"Це визнання є свідченням незмінної підтримки права народу Косова на свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Водночас це також визнання довгих страждань і багатовікової жертовності народу Косова за свободу", – додала президентка.

У прокламації президентка Кенії йдеться про право Косова на самовизначення і міститься заява про те, що "це визнання поширюватиметься на встановлення дипломатичних відносин".

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році після війн кінця 1990-х років між сербськими військами та етнічними албанськими повстанцями у провінції, яка на той час була частиною Сербії.

У Приштині стверджують, що незалежність Косова визнали понад 100 держав. Натомість Сербія заявляє, що переконала деякі країни відкликати це визнання.

Серед держав, які не визнають Косово – Росія та Китай, постійні члени Ради безпеки ООН, а також пʼять членів ЄС – Греція, Іспанія, Кіпр, Румунія та Словаччина. Не визнає Косова й Україна.

Читайте детальніше про те, як склалися та як можуть змінитися відносини України та Косова.