Еще одно государство признало Косово

Президент Кении Уильям Руто издал прокламацию о признании независимости Косово как государства.

Об этом объявила президент Косово Вйоса Османи, передает "Европейская правда".

Османи заявила, что Приштина "приветствует решение Республики Кения признать Косово как независимое и суверенное государство", и уточнила, что косовская сторона получила соответствующую прокламацию.

"Это признание является свидетельством неизменной поддержки права народа Косово на свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность. В то же время это также признание долгих страданий и многовековой жертвенности народа Косово за свободу", – добавила президент.

В прокламации президента Кении говорится о праве Косово на самоопределение и содержится заявление о том, что "это признание будет распространяться на установление дипломатических отношений".

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году после войн конца 1990-х годов между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в провинции, которая в то время была частью Сербии.

В Приштине утверждают, что независимость Косово признали более 100 государств. Зато Сербия заявляет, что убедила некоторые страны отозвать это признание.

Среди государств, которые не признают Косово – Россия и Китай, постоянные члены Совета безопасности ООН, а также пять членов ЕС – Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия. Не признает Косово и Украина.

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