Премʼєрка Данії: наші заяви навряд чи змінять ставлення Трампа до Гренландії

Данська премʼєр-міністерка Метте Фредеріксен закликала "не мати ілюзій" щодо політики США в бік Гренландії та наголосила на необхідності розбудовувати оборонні спроможності країни.

Про це вона написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Фредеріксен заявила, що данцям "потрібно бути досить тверезими і не мати жодних ілюзій".

На її думку, щодо Гренландії США "діють, виходячи зі своїх власних бажань" – знаючи, що Гренландія не продається і не хоче бути частиною США.

"Загалом я просто не вірю, що та чи інша заява кардинально змінить ситуацію. Ми повинні бути ввічливими, але твердими. Треба показувати словами і діями, що ми не самі. І ми повинні продовжувати простягати руку для співпраці", – констатувала премʼєрка.

Вона визнала, що віцепремʼєр США Джей Ді Венс має рацію в тому, що "ні США, ні Данія не зробили достатньо для безпеки навколо Гренландії".

"Саме тому ми змінили нашу оборонну політику. У нас є політична воля і ми виділили гроші, щоб більше інвестувати в Арктику", – наголосила Фредеріксен, додавши, що Данія розраховує в цьому плані на підтримку партнерів, включно зі США.

Допис данської премʼєрки зʼявився після заяв Дональда Трампа про те, що США "повинні мати" Гренландію.

Також їм передувало обурення і у Данії, і в Копенгагені через плани другої леді США Уші Венс, а згодом – і віцепрезидента Джей Ді Венса відвідати Гренландію 28 березня.

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