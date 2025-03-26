Премьер Дании: наши заявления вряд ли изменят отношение Трампа к Гренландии

Датский премьер-министр Метте Фредериксен призвала "не иметь иллюзий" относительно политики США в сторону Гренландии и подчеркнула необходимость развивать оборонные возможности страны.

Об этом она написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Фредериксен заявила, что датчанам "нужно быть достаточно трезвыми и не иметь никаких иллюзий".

По ее мнению, по Гренландии США "действуют, исходя из своих собственных желаний" – зная, что Гренландия не продается и не хочет быть частью США.

"В целом я просто не верю, что то или иное заявление кардинально изменит ситуацию. Мы должны быть вежливыми, но твердыми. Надо показывать словами и действиями, что мы не одни. И мы должны продолжать протягивать руку для сотрудничества", – констатировала премьер.

Она признала, что вице-премьер США Джей Ди Вэнс прав в том, что "ни США, ни Дания не сделали достаточно для безопасности вокруг Гренландии".

"Именно поэтому мы изменили нашу оборонную политику. У нас есть политическая воля и мы выделили деньги, чтобы больше инвестировать в Арктику", – подчеркнула Фредериксен, добавив, что Дания рассчитывает в этом плане на поддержку партнеров, включая США.

Сообщение датского премьера появилось после заявлений Дональда Трампа о том, что США "должны иметь" Гренландию.

Также им предшествовало возмущение и в Дании, и в Копенгагене из-за планов второй леди США Уши Вэнс, а впоследствии – и вице-президента Джей Ди Вэнса посетить Гренландию 28 марта.

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