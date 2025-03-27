У Литві знайшли броньовану машину, якою пересувалися зниклі американські військові

У Литві знайшли у водоймі на полігоні броньовану машину M88 Hercules, якою керували чотири зниклих американських солдати.

Про це повідомило командування армії США у Європі та Африці, пише "Європейська правда".

Після пошуків, проведених армією США, Збройними силами Литви та іншими литовськими відомствами, у водоймі на полігоні була знайдена броньована машина M88 Hercules.

Фото: Мілітарний

У заяві стверджують, що саме цією машиною керували четверо зниклих американських солдатів.

Зазначається, що американські та литовські військові, а також цивільні служби продовжують пошук зниклих військових.

Американські солдати зникли у вівторок, 25 березня, вдень під час навчань на полігоні Пабраде, що неподалік від кордону з Білоруссю.

На їх пошуки були підняті литовські та іноземні війська, а також вертольоти Військово-повітряних сил і Державної прикордонної служби.

ЗМІ повідомляли, що солдати, які перебували в бронемашині, загинули.