В Литве нашли бронированную машину, на которой ездили пропавшие американские военные

В Литве нашли в водоеме на полигоне бронированную машину M88 Hercules, которой управляли четыре пропавших американских солдата.

Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке, пишет "Европейская правда".

После поисков, проведенных армией США, Вооруженными силами Литвы и другими литовскими ведомствами, в водоеме на полигоне была найдена бронированная машина M88 Hercules.

В заявлении утверждают, что именно этой машиной управляли четверо пропавших американских солдат.

Фото: Милитарный

Отмечается, что американские и литовские военные, а также гражданские службы продолжают поиск пропавших военных.

Американские солдаты пропали во вторник, 25 марта, днем во время учений на полигоне Пабраде, недалеко от границы с Беларусью.

На их поиски были подняты литовские и иностранные войска, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Государственной пограничной службы.

СМИ сообщали, что солдаты, которые находились в бронемашине, погибли.