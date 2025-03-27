Сибіга після нічних повітряних атак: дії РФ свідчать, що Путін хоче продовжувати війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що повітряна атака РФ по українських містах вночі 27 березня не свідчить про налаштованість Кремля на перемовини для завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Сибіга опублікував фотографії з наслідками влучань російських ударних БПЛА в різних українських містах вночі 27 березня, зауваживши, що йдеться зокрема про райони щільної забудови у таких великих містах як Дніпро і Харків.

Overnight, Russia launched swarms of deadly Shahed drones into densely populated residential areas in Ukraine's major cities, including Dnipro and Kharkiv.



No military objectives–only terror against civilians. Dozens of them were injured, including children.



Russia's actions… pic.twitter.com/SKhX3lDWQv – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 27, 2025

"У цього немає військових цілей – лише терор проти цивільних. Поранені десятки людей, у тому числі діти. Дії Росії демонструють, що Путін радше хоче продовжувати війну, ніж робити зустрічні кроки у відповідь на зусилля України, США і партнерів для її припинення", – наголосив міністр закордонних справ України.

Внаслідок нічної атаки у Дніпрі постраждали троє людей, підприємства, багатоповерхівки та понад 60 авто. У Харкові повідомляють про вісім влучань дронів, постраждали 12 людей.

Повітряні сили повідомили, що загалом РФ атакувала Україну 86-ма БПЛА, з них 42 збили і 26 не досягли цілей.

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