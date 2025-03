Сибіга після нічних повітряних атак: дії РФ свідчать, що Путін хоче продовжувати війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що повітряна атака РФ по українських містах вночі 27 березня не свідчить про налаштованість Кремля на перемовини для завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Сибіга опублікував фотографії з наслідками влучань російських ударних БПЛА в різних українських містах вночі 27 березня, зауваживши, що йдеться зокрема про райони щільної забудови у таких великих містах як Дніпро і Харків.

Overnight, Russia launched swarms of deadly Shahed drones into densely populated residential areas in Ukraine's major cities, including Dnipro and Kharkiv.



No military objectives–only terror against civilians. Dozens of them were injured, including children.



Russia's actions… pic.twitter.com/SKhX3lDWQv