США повідомили білоруській опозиції про затримку у звільненні нових політв’язнів

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила білоруській опозиції у вигнанні про затримку в зусиллях щодо звільнення ще більшої кількості політичних в'язнів.

Про це повідомила агентству Reuters лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, пише "Європейська правда".

Її коментарі стали першим публічним визнанням того, що темпи переговорів, які веде посланець Трампа Джон Коул і які до цього часу переконали Лукашенка звільнити понад 400 в'язнів, сповільнилися.

Правозахисна організація "Вясна" заявляє, що у в'язницях залишаються майже 870 осіб, у тому числі щонайменше 170, які є особливо вразливими через вік, хворобу або суворі умови утримання.

За словами Тихановської, американська сторона повідомила їй, що "наступні звільнення відкладені на деякий час", але вона не може розкрити причини.

"Знаючи причину, я не хвилююся. Звичайно, ми хочемо, щоб якомога швидше було звільнено більше людей, і будь-яка затримка шкодить здоров’ю багатьох із них. Але це не кінець процесу", – сказала вона.

Рішення США розпочати переговори з Лукашенком стало різким відхиленням від попередньої політики Заходу. Протягом багатьох років його вважали ізгоєм і обкладали санкціями США та ЄС через порушення прав людини та підтримку війни Росії в Україні.

Нагадаємо, вдень 28 квітня стало відомо про обмін, у межах якого до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут; натомість у Росію віддали археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.

Молдова повернула з РФ двох своїх громадян, співробітників Служби інформації та безпеки, і відпустила ексзаступника голови відомства Александру Белана, а також громадянку Росії, що працювала проти інтересів Молдови.