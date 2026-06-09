Польща планує до 2039 року досягти чисельності професійного війська у 300 тисяч осіб

До 2039 року кількість професійних військовослужбовців у Збройних силах Польщі має зрости до 300 тисяч, а разом із резервістами – до півмільйона.

Такі плани представив заступник міністра оборони Польщі Станіслав Взьонтек під час засідання сеймової комісії з питань національної оборони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Під час засідання сеймової комісії з питань національної оборони депутати заслухали інформацію Міноборони щодо стану реалізації та плану розбудови й збільшення чисельності Збройних сил Польщі, а також кадрової політики в армії.

Як зазначив заступник міністра, до 2039 року чисельність Збройних сил має зрости до 500 тис. військовослужбовців, у тому числі 300 тис. у складі активної військової служби та 200 тис. у резерві. Це також передбачено Програмою розвитку Збройних сил Польщі – секретним документом, який розробляється Міністерством оборони раз на кілька років і в якому визначаються найважливіші напрямки розвитку польської армії. У грудні 2025 року віцепрем'єр, глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш підписав програму на 2025–2039 роки.

Віддаленість цього терміну викликала занепокоєння у деяких депутатів під час засідання комісії. Однак Взьонтек висловив переконання, що цей процес набере обертів і позначку в 500 тис. вдасться досягти раніше.

Говорячи про чисельність польської армії, Взьонтек підкреслив, що порівняно з 2024 роком відбулося збільшення на понад 11 тис. солдатів. Як він додав, у 2025 році зі служби звільнилося понад 7 тис. осіб. Минулого року, за словами Взьонтека, до професійної військової служби було призвано загалом майже 19 тис. професійних військовослужбовців та понад 17 тис. військовослужбовців добровільної основної військової служби.

Уряд Польщі нещодавно уклав контракти на 120 млрд злотих (понад 28 млрд євро) з польськими оборонними компаніями в рамках програми ЄС з фінансування переозброєння SAFE.

Перед цим Польща отримала перший транш у розмірі 6,6 млрд євро в рамках інструменту фінансування оборони ЄС SAFE.