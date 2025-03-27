Сибига после ночных воздушных атак: действия РФ показывают, что Путин хочет продолжать войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что воздушная атака РФ по украинским городам ночью 27 марта не свидетельствует о настроенности Кремля на переговоры для завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Сибига опубликовал фотографии с последствиями попаданий российских ударных БПЛА в разных украинских городах ночью 27 марта, отметив, что речь идет в частности о районах плотной застройки в таких крупных городах как Днепр и Харьков.

Overnight, Russia launched swarms of deadly Shahed drones into densely populated residential areas in Ukraine's major cities, including Dnipro and Kharkiv.



No military objectives–only terror against civilians. Dozens of them were injured, including children.



Russia's actions… pic.twitter.com/SKhX3lDWQv – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 27, 2025

"У этого нет военных целей – только террор против гражданских. Ранены десятки людей, в том числе дети. Действия России демонстрируют, что Путин скорее хочет продолжать войну, чем делать встречные шаги в ответ на усилия Украины, США и партнеров для ее прекращения", – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

В результате ночной атаки в Днепре пострадали три человека, предприятия, многоэтажки и более 60 авто. В Харькове сообщают о восьми попаданиях дронов, пострадали 12 человек.

Воздушные силы сообщили, что в целом РФ атаковала Украину 86-ю БПЛА, из них 42 сбили и 26 не достигли целей.

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