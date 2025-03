Сибига после ночных воздушных атак: действия РФ показывают, что Путин хочет продолжать войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что воздушная атака РФ по украинским городам ночью 27 марта не свидетельствует о настроенности Кремля на переговоры для завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Сибига опубликовал фотографии с последствиями попаданий российских ударных БПЛА в разных украинских городах ночью 27 марта, отметив, что речь идет в частности о районах плотной застройки в таких крупных городах как Днепр и Харьков.

Overnight, Russia launched swarms of deadly Shahed drones into densely populated residential areas in Ukraine's major cities, including Dnipro and Kharkiv.



No military objectives–only terror against civilians. Dozens of them were injured, including children.



Russia's actions… pic.twitter.com/SKhX3lDWQv