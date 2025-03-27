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Сибига после ночных воздушных атак: действия РФ показывают, что Путин хочет продолжать войну

Новости — Четверг, 27 марта 2025, 11:39 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что воздушная атака РФ по украинским городам ночью 27 марта не свидетельствует о настроенности Кремля на переговоры для завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Сибига опубликовал фотографии с последствиями попаданий российских ударных БПЛА в разных украинских городах ночью 27 марта, отметив, что речь идет в частности о районах плотной застройки в таких крупных городах как Днепр и Харьков.

"У этого нет военных целей – только террор против гражданских. Ранены десятки людей, в том числе дети. Действия России демонстрируют, что Путин скорее хочет продолжать войну, чем делать встречные шаги в ответ на усилия Украины, США и партнеров для ее прекращения", – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

В результате ночной атаки в Днепре пострадали три человека, предприятия, многоэтажки и более 60 авто. В Харькове сообщают о восьми попаданиях дронов, пострадали 12 человек.

Воздушные силы сообщили, что в целом РФ атаковала Украину 86-ю БПЛА, из них 42 сбили и 26 не достигли целей.

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Сибига Война с РФ
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