Правительство Польши приостановило право просить об убежище на границе с Беларусью

Правительство Польши приняло постановление о временном ограничении права на обращение за международной защитой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Распоряжение правительства появилось в Законодательном вестнике в четверг и вступает в силу со дня публикации.

Ограничение права на подачу заявления о предоставлении международной защиты было введено на 60 дней со дня вступления в силу постановления. Оно действует на польско-белорусской границе.

В среду вечером премьер-министр Дональд Туск сообщил в X, что правительство примет постановление о приостановлении права на получение убежища, как он и анонсировал – "без единой минуты задержки".

Ранее в среду президент Анджей Дуда, который объявил о подписании закона об ограничении права на убежище, сказал об этом распоряжении.

"Господин премьер-министр, я приглашаю вас к выполнению этого распоряжения и приглашаю вас к активным действиям на тему защиты польской границы". – обратился он к главе правительства.

В правительстве Польши ранее анонсировали планы усилить патрулирование на польско-белорусской границе из-за растущих гибридных угроз.