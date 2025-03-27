У Молдові затримали лідера партії з орбіти проросійського олігарха-втікача Шора 

В аеропорту Кишинева затримали лідера партії "Шанс", що входить до політичного блоку проросійського олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Лідеру партії "Шанс" Алексєю Лунгу не дозволили залишити країну та видали повістку до Національного центру боротьби з корупцією.

У відомстві пояснили, що повідомили Лунгу про статус підозрюваного у кримінальній справі щодо незаконного фінансування партії.

Сам політик назвав своє затримання "черговим свавіллям".

"Я не є фігурантом кримінального провадження, немає ніякого рішення судді чи прокурора. Це – чергове свавілля чинної влади", – заявив він.

Партія "Шанс" стала де-факто наступницею партії "Шор" після того, як її оголосили неконституційною, перейнявши її кольори та стилістику. Зараз партія входить до блоку "Перемога", про заснування якого Шор оголосив у Москві.

Затримання Лунгу відбулося на другий день після того, як в аеропорту Кишинева затримали лідерку автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, яка обралася на цю посаду від політсили Шора. Затримання пов'язане з тим, що її право виїзду за кордон обмежене через кримінальне провадження. Зараз вона перебуває в ізоляторі НЦБК.

Через своїх адвокатів Гуцул надіслала звернення до Путіна з проханням захистити її та Гагаузію.