Затримана у Молдові башканка Гуцул звернулася до Путіна з проханням захистити її та Гагаузію

Затримана у Молдові керівниця автономного регіону Гагаузія звернулася із закликом про допомогу до правителя Росії Владіміра Путіна.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Євгенія Гуцул, яку взяли під варту в аеропорту Кишинева під час спроби поїхати за кордон, через своїх адвокатів звернулась до очільника Кремля.

Гуцул заявила, що її затримано за надуманими підставами і це "частина системної кампанії з підриву особливого статусу Гагаузії".

"Володимире Володимировичу, протягом багатьох років Росія незмінно виступала гарантом захисту прав та інтересів гагаузького народу… Прошу Вас як лідера великої держави і історичного захисника прав народів, використати усі дипломатичні і політичні механізми тиску на Кишинів з вимогою мого негайного звільнення", – заявила Гуцул.

"Також прошу Вас офіційно виступити на підтримку автономного статусу Гагаузії, надати нашому народу усю можливу підтримку і захист", – йдеться у листі.

Нагадаємо, Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева через те, що її право виїзду за кордон обмежене.

Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді.

Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Євгенія Гуцул була обрана керівницею регіону у 2023 році від популістської партії олігарха-втікача Ілана Шора, який згодом створив блок партій "Перемога". Вона неодноразово їздила до Москви та зустрічалася у тому числі з очільником Кремля.

Проти Гуцул запровадили санкції в США та Європейському Союзі.