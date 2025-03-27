В Молдове задержали лидера партии из орбиты пророссийского олигарха-беглеца Шора

В аэропорту Кишинева задержали лидера партии "Шанс", входящей в политический блок пророссийского олигарха-беглеца Илана Шора.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Лидеру партии "Шанс" Алексею Лунгу не позволили покинуть страну и выдали повестку в Национальный центр борьбы с коррупцией.

В ведомстве объяснили, что сообщили Лунгу о статусе подозреваемого по уголовному делу о незаконном финансировании партии.

Сам политик назвал свое задержание "очередным произволом".

"Я не являюсь фигурантом уголовного производства, нет никакого решения судьи или прокурора. Это – очередной произвол действующей власти", – заявил он.

Партия "Шанс" стала де-факто преемницей партии "Шор" после того, как ее объявили неконституционной, переняв ее цвета и стилистику. Сейчас партия входит в блок "Победа", об учреждении которого Шор объявил в Москве.

Задержание Лунгу произошло на второй день после того, как в аэропорту Кишинева задержали лидера автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул, которая избралась на эту должность от политсилы Шора. Задержание связано с тем, что ее право выезда за границу ограничено из-за уголовного производства. Сейчас она находится в изоляторе НЦБК.

Через своих адвокатов Гуцул направила обращение к Путину с просьбой защитить ее и Гагаузию.