Глава МЗС Норвегії відвідав Харків

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відвідав Харків.

Про це він повідомив в X, передає "Європейська правда".

Ейде повідомив, що прибув до Харкова з українським колегою Андрієм Сибігою.

"Місто, близьке до лінії фронту, знаходиться під постійними обстрілами з боку Росії. Вчора відбувся черговий жорстокий обстріл цивільної інфраструктури, в результаті якого багато людей отримали поранення. Я глибоко вражений стійкістю харків'ян", – написав норвезький міністр.

