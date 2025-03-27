Глава МЗС Норвегії відвідав Харків

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відвідав Харків.

Про це він повідомив в X, передає "Європейська правда".

Ейде повідомив, що прибув до Харкова з українським колегою Андрієм Сибігою.

"Місто, близьке до лінії фронту, знаходиться під постійними обстрілами з боку Росії. Вчора відбувся черговий жорстокий обстріл цивільної інфраструктури, в результаті якого багато людей отримали поранення. Я глибоко вражений стійкістю харків'ян", – написав норвезький міністр.

Today, I am in #Kharkiv with FM @andrii_sybiha.



The city, close to the frontline of the war, is under constant attack by Russia. Yesterday, another brutal attack targeted civilian infrastructure & wounded many.



I am deeply impressed with the resilience of the people of Kharkiv. pic.twitter.com/b3dwdBwzSJ – Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) March 27, 2025

Норвегія разом з іншими європейськими країнами будуть продовжувати чинити тиск на Росію й виступати за збереження санкцій, заявив Еспен Барт Ейде, якого цитує Суспільне Харків.

За його словами, для скасування обмежень Росія має зробити реальні кроки та показати, що вона дійсно хоче миру.

"Усі санкції в повному обсязі мають залишитися. Тому що ми бачимо, що санкції працюють. Звісно, в Росії економіка стала на військові рейси, але разом з тим, вони не мають доступу до європейських ринків. Норвегія, як і всі країни Європи, вважають, що необхідно продовжувати здійснювати тиск на Росію", – заявив міністр закордонних справ Норвегії.

Напередодні Еспен Барт Ейде відвідав Київ, з ним прибула також міністерка з праці та інтеграції Тоньє Бренна.

Нагадаємо, минулого тижня – 20 березня – президент України Володимир Зеленський був з візитом у Норвегії, куди він вирушив після майже двох днів у Гельсінкі.