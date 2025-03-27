Глава МИД Норвегии посетил Харьков

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде посетил Харьков.

Об этом он сообщил в X, передает "Европейская правда".

Эйде сообщил, что прибыл в Харьков с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Город, близкий к линии фронта, находится под постоянными обстрелами со стороны России. Вчера состоялся очередной жестокий обстрел гражданской инфраструктуры, в результате которого многие люди получили ранения. Я глубоко поражен стойкостью харьковчан", – написал норвежский министр.

Today, I am in #Kharkiv with FM @andrii_sybiha.



The city, close to the frontline of the war, is under constant attack by Russia. Yesterday, another brutal attack targeted civilian infrastructure & wounded many.



I am deeply impressed with the resilience of the people of Kharkiv. pic.twitter.com/b3dwdBwzSJ – Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) March 27, 2025

Норвегия вместе с другими европейскими странами будут продолжать оказывать давление на Россию и выступать за сохранение санкций, заявил Эспен Барт Эйде, которого цитирует Суспільне Харків.

По его словам, для отмены ограничений Россия должна сделать реальные шаги и показать, что она действительно хочет мира.

"Все санкции в полном объеме должны остаться. Потому что мы видим, что санкции работают. Конечно, в России экономика стала на военные рейсы, но вместе с тем, они не имеют доступа к европейским рынкам. Норвегия, как и все страны Европы, считают, что необходимо продолжать осуществлять давление на Россию", – заявил министр иностранных дел Норвегии.

Накануне Эспен Барт Эйде посетил Киев, с ним прибыла также министр по труду и интеграции Тонье Бренна.

Напомним, на прошлой неделе – 20 марта – президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Норвегии, куда он отправился после почти двух дней в Хельсинки.