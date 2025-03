Глава МИД Норвегии посетил Харьков

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде посетил Харьков.

Об этом он сообщил в X, передает "Европейская правда".

Эйде сообщил, что прибыл в Харьков с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Город, близкий к линии фронта, находится под постоянными обстрелами со стороны России. Вчера состоялся очередной жестокий обстрел гражданской инфраструктуры, в результате которого многие люди получили ранения. Я глубоко поражен стойкостью харьковчан", – написал норвежский министр.

