Данія виділить майже 40 млн євро на інноваційний фонд для підтримки України

Уряд Данії вирішив виділити 300 мільйонів данських крон (майже 40 млн євро) на інноваційний фонд, який підтримає зростаючу потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Данії.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен напередодні провів консультації з Комітетом з питань зовнішньої політики, який підтримав виділення 300 млн данських крон в інноваційний фонд для підтримки України.

Інноваційний фонд буде зосереджений, серед іншого, на технологічних сферах, пов'язаних з електронною війною та безпілотниками, де технології швидко розвиваються і де нові технологічні рішення мають значний вплив на поле бою.

"Немає сумнівів, що Україна має велику потребу протистояти масованому тиску, який відчуває на фронті з боку російських військ. Розробка нових технологічних рішень на полі бою – це один із способів, за допомогою якого українці можуть врівноважити російську перевагу, і кошти інноваційного пулу допоможуть це зробити. Важливо, щоб ми продовжували надавати підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати боротьбу за свободу", – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Враховуючи значну матеріальну та людську перевагу Росії від початку війни, українці були змушені розробляти нові технології, але також залежали від іноземних знань, капіталу та співпраці.

Данія відіграла важливу роль як один з найбільших донорів військової підтримки України, і завдяки данській моделі вдалося зміцнити власний виробничий потенціал України.

"Було дуже надихаюче бачити, як Україні вдалося за дуже короткий час налагодити вражаюче виробництво озброєнь. Я сам відвідував виробників зброї в Україні, і я думаю, що ми можемо багато чому навчитися з тієї ефективності, яку українці досягли за три роки війни", – сказав міністр оборони.

"Зараз ми просуваємо співпрацю з інноваційним пулом на крок далі, і я з нетерпінням чекаю на те, як ми зможемо по-новому зміцнити боротьбу України за свободу, де цей процес відбувається більшою мірою в Данії та у співпраці зі Збройними силами", – додав Поульсен.

У лютому Данія, яка опікується відновленням Миколаївської області, виділила новий пакет підтримки для регіону в обсязі 26 млн євро.

Нещодавно "коаліція дронів", до якої також входить і Данія, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.