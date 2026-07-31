Глава МЗС Латвії про міграційну кризу в Іспанії: "це нагадує 2015-й"

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Рига стурбована подіями в іспанському анклаві Сеута і Іспанія має належним чином взяти ситуацію під контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Браже назвала ситуацію в іспанській Сеуті "шокуючою і неприйнятною".

"Це нагадує 2015 рік. З боку Іспанії потрібна рішуча реакція на ці масові порушення зовнішнього кордону ЄС. Організована масова міграція є загрозою для всього ЄС", – наголосила латвійська міністерка.

Вона додала, що на зв’язку з іншими європейськими колегами щодо цього питання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Іспанія повинна відновити контроль у Сеуті та забезпечити захист зовнішнього кордону ЄС.

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні у зв’язку з подіями закликає призупинити дію "Шенгену" для Іспанії, її ідея знайшла підтримку і в інших столицях.

Нагадаємо, Сеута – іспанське місто-анклав на вузькому півострові навпроти Гібралтару, на африканському узбережжі, з усіх боків оточене територією Марокко. Останніми днями туди прибули вплав тисячі охочих потрапити до Європи. За різними оцінками, йдеться про 40-60 тисяч людей.