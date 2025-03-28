Дания выделит почти 40 млн евро на инновационный фонд для поддержки Украины

Правительство Дании решило выделить 300 миллионов датских крон (почти 40 млн евро) на инновационный фонд, который поддержит растущую потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Дании.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен накануне провел консультации с Комитетом по вопросам внешней политики, который поддержал выделение 300 млн датских крон в инновационный фонд для поддержки Украины.

Инновационный фонд будет сосредоточен, среди прочего, на технологических сферах, связанных с электронной войной и беспилотниками, где технологии быстро развиваются и где новые технологические решения имеют значительное влияние на поле боя.

"Нет сомнений, что у Украины есть большая потребность противостоять массированному давлению, которое она испытывает на фронте со стороны российских войск. Разработка новых технологических решений на поле боя – это один из способов, с помощью которого украинцы могут уравновесить российское преимущество, и средства инновационного пула помогут это сделать. Важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине, чтобы она могла продолжать борьбу за свободу", – сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Учитывая значительное материальное и человеческое преимущество России с начала войны, украинцы были вынуждены разрабатывать новые технологии, но также зависели от иностранных знаний, капитала и сотрудничества.

Дания сыграла важную роль как один из крупнейших доноров военной поддержки Украины, и благодаря датской модели удалось укрепить собственный производственный потенциал Украины.

"Было очень вдохновляюще видеть, как Украине удалось за очень короткое время наладить впечатляющее производство вооружений. Я сам посещал производителей оружия в Украине, и я думаю, что мы можем многому научиться из той эффективности, которую украинцы достигли за три года войны", – сказал министр обороны.

"Сейчас мы продвигаем сотрудничество с инновационным пулом на шаг дальше, и я с нетерпением жду того, как мы сможем по-новому укрепить борьбу Украины за свободу, где этот процесс происходит в большей степени в Дании и в сотрудничестве с Вооруженными силами", – добавил Поульсен.

В феврале Дания, которая занимается восстановлением Николаевской области, выделила новый пакет поддержки для региона в объеме 26 млн евро.

Недавно "коалиция дронов", в которую также входит и Дания, выделила 20 млн евро из совместного фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.