Германия подтвердила конфискацию задержанного танкера Eventin из "теневого флота" РФ

Германия заменила экипаж на нефтяном танкере Eventin из российского "теневого флота", который задержала в середине марта, и взяла под свой контроль судно, включая его груз.

Эту информацию официально подтвердило немецкое Министерство финансов, передает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Представитель Минфина ФРГ подтвердил, что судно Eventin с грузом были "задержаны таможней и впоследствии конфискованы".

"В результате конфискации федеральное правительство приобрело права собственности на судно и груз, а в результате смены экипажа теперь также взяло фактический контроль над судном и грузом", – отметил представитель.

Он не прокомментировал, какими будут дальнейшие шаги в отношении Eventin и груза, сославшись на "текущие таможенные меры".

Судно Eventin под панамским флагом перевозило нефть из российского порта Усть-Луга в январе. Тогда на танкере произошел сбой, и его отбуксировали к немецкому побережью.

На прошлой неделе немецкий журнал Spiegel сообщил, что Eventin перевозил 100 тысяч тонн нефти.

Конфискация этого судна может стать первым случаем, когда страна Европейского Союза сделала такой шаг с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Германия, как и другие страны ЕС, ввели торговые санкции против российских нефтяных танкеров, принадлежащих к "теневому флоту".