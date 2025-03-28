Віцепрезидент США і друга леді прибули в Гренландію

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та друга леді Уша Венс у пʼятницю прибули до Гренландії з візитом, який раніше викликав обурення як серед гренландської влади, так і в Данії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Літак із подружжям Венсів прибув на базу Космічних сил США у місті Пітуффік, що на півночі Гренландії.

Фото: Reuters

У межах візиту вони ознайомляться із безпековою ситуацією в Арктиці і зустрінуться з американськими військовослужбовцями. Також очікується виступ Венса.

Високопосадовець Білого дому перед прибуттям Венса в коментарі Fox News сказав, що віцепрезидент у промові зачепить питання того, як лідери Данії "десятиліттями жорстоко поводилися з гренландцями, ставлячись до них як до громадян другого сорту і дозволяючи інфраструктурі острова занепадати".

Раніше планувалось, що до Гренландії прибуде тільки Уша Венс, а її візит матиме культурно-просвітницький характер.

Але через суттєву критику з боку як Данії, так і гренландської влади віцепрезидент США вирішив приєднатися до другої леді, а візит змінили, щоб зосередитися на питаннях національної безпеки.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії твердженням, що США "повинні мати" цей острів.

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