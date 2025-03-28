Вице-президент США и вторая леди прибыли в Гренландию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс в пятницу прибыли в Гренландию с визитом, который ранее вызвал возмущение как среди гренландской власти, так и в Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Самолет с супругами Вэнс прибыл на базу Космических сил США в городе Питуффик, что на севере Гренландии.

Фото: Reuters

В рамках визита они ознакомятся с ситуацией безопасности в Арктике и встретятся с американскими военнослужащими. Также ожидается выступление Вэнса.

Высокопоставленный чиновник Белого дома перед прибытием Вэнса в комментарии Fox News сказал, что вице-президент в речи затронет вопрос того, как лидеры Дании "десятилетиями жестоко обращались с гренландцами, относясь к ним как к гражданам второго сорта и позволяя инфраструктуре острова приходить в упадок".

Ранее планировалось, что в Гренландию прибудет только Уша Вэнс, а ее визит будет носить культурно-просветительский характер.

Но из-за существенной критики со стороны как Дании, так и гренландской власти вице-президент США решил присоединиться ко второй леди, а визит изменили, чтобы сосредоточиться на вопросах национальной безопасности.

Недавно американский президент Дональд Трамп усилил категоричность своих заявлений относительно Гренландии утверждением, что США "должны иметь" этот остров.

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