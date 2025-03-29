Джерело: у ЄС планують долучитися до фінансування "Радіо Свобода"

Комітет постійних представників 27 держав Європейського Союзу (Coreper), який проводить засідання на рівні послів, у п'ятницю обговорив питання щодо можливості фінансування "Радіо Свобода" силами ЄС.

Про це "Європейській правді" повідомив дипломат однієї з держав ЄС, добре обізнаний з перебігом дискусії.

"Незважаючи на те, що США розблокували деякі кошти для "Радіо Свобода" після відповідного судового позову, у держав ЄС існує спільна думка про необхідність довгострокового рішення щодо фінансування цього медіа", – сказало джерело.

Дипломат розповів "ЄвроПравді", що посол Чехії на засіданні Coreper виступив з короткою розповіддю щодо поточної ситуації навколо функціонування "Радіо Свобода".

Тепер Єврокомісія має розробити детальні пропозиції щодо можливості фінансування або співфінансування даного медіа, і після цього посли держав ЄС повернуться до цього питання на одному з засідань Coreper.

Також питання фінансування "Радіо Свобода" обговорять на засіданні однієї з експертних робочих груп Ради ЄС 10 квітня.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Але цього тижня після позовів до суду адміністрація Трампа заявила, що відновила фінансування "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

Тим часом Чехія, на території якої розташована штабквартира "Радіо Свобода", запустила ініціативу в Євросоюзі з підтримки медіа, до якої вже приєднались 12 держав-членів.